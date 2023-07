Com dores musculares, Villasanti é ausência em treino do Grêmio

publicidade

O Grêmio seguiu, na manhã desta quarta-feira, a preparação para enfrentar o Atlético-MG, pela 16ª rodada do Brasileirão. Com dores musculares, Villasanti foi a ausência do treino, no CT Presidente Luiz Carvalho. O volante paraguaio ficou na academia, mas não preocupa para a partida de sábado, às 21h, na Arena.

No campo, o técnico Renato Portaluppi comandou uma atividade com bola em campo reduzido. Fábio, Geromel e Jhonata Robert, que não participaram do jogo-treino contra o Aimoré nessa terça-feira, trabalharam normalmente. Iturbe também foi atração. O atacante argentino, naturalizado paraguaio, espera pela regularização no BID da CBF para poder ficar à disposição.

Especulado no Inter Miami, dos Estados Unidos, Luis Suárez treinou. O centroavante, como de costume, em alguns momentos, sentiu dores no joelho direito, mas com a bola nos pés mostrou toda a qualidade que lhe é peculiar, com gol de letra e um chute por cobertura no travessão.

Veja Também