Com Gabriel Teixeira e Ricardinho, Grêmio se reapresenta após título do Gauchão

Passada a ressaca do título do Gauchão e dois dias de folga, o elenco do Grêmio se reapresentou na manhã desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho. O Tricolor agora acerta os detalhes para a estreia na série B, principal objetivo do ano, diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). A partida está marcada para 16h30min, neste sábado.

A movimentação desta manhã contou com duas novidades: as presenças do meia-atacantes Gabriel Teixeira, contratado junto ao Fluminense, e do atacante Ricardinho, que estava no futebol português e retorna ao clube.

Os jogadores participaram normalmente da atividade comandada pelo técnico Roger Machado, que conduziu um treino tático, em campo reduzido, com o gramado dividido em quadrantes limitados por fitas. Roger exigiu muita movimentação, raciocínio rápido nos passes, limitados em dois toques, e pressão em busca da posse de bola. Os goleiros também foram exigidos a trabalhar com os pés.

O atacante Diego Souza, e o zagueiro Kannemann, retornando de cirurgia no quadril, correram em volta do gramado. Diego Souza deve estar à disposição para a partida de sábado.