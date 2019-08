Com lesão de Léo Moura, Galhardo se coloca a disposição para retorno à lateral

publicidade

Com a lesão de Léo Moura, titular da lateral direita no time reserva, Galhardo se colocou a disposição para retornar à sua função de origem no time reserva. O jogador vinha atuando como meia improvisado por Renato Portaluppi. No treino desta quarta-feira, na reapresentação, ele já trabalhou na posição.

O jogador lamentou a lesão do companheiro, e afirmou que "nunca é bom" entrar no time na lesão de um atleta. Apesar disso, se colocou a disposição para retornar à função. "Desde que cheguei, falei que conseguiria jogar em algumas funções. Sempre deixei claro que estou à disposição do Renato na posição que ele quiser", destacou.

O lateral lamentou a derrota para o Palmeiras, e revelou alguns pontos da conversa do técnico Renato com o grupo, ainda na noite de terça-feira, após a derrota. "Ele falou que fizemos um bom jogo, que o Palmeiras conseguiu o gol na bola parada", projetou.

Na avaliação de Galhardo, o Grêmio tem condições de reverter o resultado fora de casa, mas lamentou que o Palmeiras tenha mais tempo de preparação. Enquanto o Grêmio tem um compromisso no fim de semana, o jogo dos paulistas contra o Fluminense foi transferido. "Deveriam ser direitos iguais para todos. Se eles não vão jogar, seria justo não jogarmos também. Mas isso fica a cargo da CBF", criticou.

De acordo com ele, o foco agora passa a ser o Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio enfrenta o Athletico-PR, no sábado. O Tricolor não vence há cinco jogos pela competição. "É uma partida importante. Precisamos voltar a somar pontos", alertou.

O Grêmio enfrenta o Athletico-PR pelo Brasileirão, na Arena, no sábado, às 17h. O esboço de time do trabalho desta tarde indicou uma equipe com Júlio César; Galhardo, Paulo Miranda, Rodrigues e Darlan; Thaciano, Rômulo, Tardelli, Luan e Pepê; Luciano.