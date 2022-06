Com Lucas Leiva em Porto Alegre, Grêmio deve sinalizar com proposta

publicidade

*Com informações do repórter Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba

A chegada de Lucas Leiva em Porto Alegre tende a aproximar e intensificar as tratativas entre o Grêmio e o jogador para um acerto. Ele chegou recentemente na Capital e deve receber uma proposta nas próximas semanas. O volante deixou a Lazio no final do mês de maio e está livre para assinar com interessados.

O Tricolor admite que "sonha" com a contratação visando Série B nesta temporada. No entanto, os dirigentes confessam se tratar de uma negociação delicada em função dos altos valores salariais com os quais o jogador estava acostumado em seu último clube.

O principal entrave, aliás, está nas cifras. O Grêmio trabalha para reduzir a folha de pagamento e se manter estável financeiramente depois da queda de divisão e de receitas. Desde o começo do ano, vários jogadores deixaram Porto Alegre com este objetivo. A tendência é que o tema siga nas próximas semanas. A janela para novas contratações só abre em 18 de julho.

O acréscimo técnico e anímico de um atleta identificado anima os bastidores. O volante seria o grande reforço para a janela do meio do ano. Além de qualidade, ele também agregaria liderança no vestiário. Na tabela, o Tricolor não vive situação tranquila. São cinco jogos sem vencer, mesmo que o empate com o Vasco tenha amenizado os ânimos e a pressão.

