Com sintomas gripais, Everton desfalca o Grêmio contra a Universidad Católica

Às vésperas de sua reestreia na Copa Libertadores, o Grêmio confirmou que terá desfalques no duelo contra a Universidad Católica, no Chile, nesta quarta, às 21h30min. O capitão Maicon, que deixou os gramados mais cedo no empate contra o Fortaleza pelo Brasileirão no final de semana teve distensão muscular de grau 1 confirmada na coxa e desfalca o time por 15 dias. Já Everton apresentou sintomas gripais e sequer viajou para a partida com a equipe.

Além desses, o Tricolor também não conta com o atacante Pepê e o lateral Victor Ferraz, em início da parte física da recuperação, zagueiro Kannemann e Jean Pyerre, ainda em fase de recuperação. Eles são dúvida, inclusive, para o Gre-Nal da próxima semana. Ainda compõem o time de lesionados Guilherme Guedes e Leo Gomes.

Victor Ferraz e Pepê já foram liberados pelo DM e agora fazem a transição com a preparação física. Devem ficar à disposição para o jogo de domingo contra o Palmeiras.@FutebolGuaiba

— Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) September 15, 2020

* Com informações de Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba