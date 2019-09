Com Tardelli, Grêmio melhora em finalizações e efetividade

publicidade

Sete gols em dois jogos e uma nova configuração. O ataque do Grêmio, ponto alto das equipes montadas pelo técnico Renato Portaluppi desde que retornou em 2016, voltou a funcionar de forma satisfatória nas partidas recentes contra Cruzeiro e Goiás no Campeonato Brasileiro. O time passou a finalizar mais e, consequentemente, a ser mais efetivo nos arremates a gol.

Diante do Goiás, no domingo, foram 22 finalizações, sendo dez na direção do gol. O bom momento dos atacantes coincide com a entrada de Diego Tardelli no time. O ingresso dele aumentou a movimentação no setor. No duelo com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, todas as quatro finalizações na direção do gol entraram – foram 12 no total.

O Tricolor já tem o quarto melhor ataque do Brasileirão, atrás apenas dos três primeiros colocados. A melhora de rendimento fez o time subir na tabela. Além disso, o Grêmio ganha corpo para os jogos mais aguardados do ano, os confrontos com o Flamengo nas semifinais da Libertadores da América. “A gente acompanha o Flamengo. Do mesmo jeito que eles estão jogando bem, nós também estamos mostrando um grande futebol. Mas o assunto Flamengo fica para um pouco mais adiante, qualquer coisa dita agora cria polêmica e motiva o outro lado. Por enquanto, estamos pensando no Campeonato Brasileiro”, destaca Diego Tardelli.

Os ingressos para o primeiro jogo entre Grêmio e Flamengo, no dia 2 de outubro, na Arena, começam a ser vendidos hoje. Até quinta-feira, a prioridade é dos sócios do clube. Para quem não é associado, os valores partem de R$ 120 a arquibancada norte. Nas cadeiras gold, o valor chega a R$ 350. A venda é realizada exclusivamente pelo site da Arena. As bilheterias da Arena abrem apenas nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, caso ainda haja disponibilidade de ingressos.