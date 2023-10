Com volta de Kannemann, Grêmio anuncia relacionados para enfrentar Coritiba

publicidade

O Grêmio anunciou nesta terça-feira a lista de jogadores que logo mais viaja para o Paraná, jogar contra o Coritiba nesta quarta-feira pela 31ª rodada do Brasileirão. O principal retorno é o do zaguerio Kannemman que estava cumprindo suspensão após ter tomado o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo.

A propósito, no setor defensivo, o técnico Renato Portaluppi poderá utilizar a consagrada dupla Geromel e Kannemann novamente, após ter jogado com Bruno Uvini e Bruno Alves, na vitória contra o América-MG, no último sábado. Geromel entrou apenas no segundo tempo, para segurar o placar.

Também voltam a ser relacionados são o lateral esquerdo Cuiabano e o meio-campo Carballo. Os dois estavam fora devido a lesões. Ferreira, que entrou durante as últimas duas vitórias do Tricolor, está fora do jogo de amanhã.

Coritiba e Grêmio entram em campo às 20h no estádio Couto Pereira. Com 50 pontos, na 4ª posição da tabela, o time de Renato briga por um vaga direta na Libertadores da América e sonha distante com uma possibilidade de título Brasileiro. Já o Coritiba, na 19ª colocação com 23 pontos luta para escapar do rebaixamento.

