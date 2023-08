Confira as notas dos jogadores do Grêmio na vitória de virada contra o Flu

publicidade

Um resultado para dar esperança ao torcedor do Grêmio. A virada contra o Fluminense na tarde deste domingo, na Arena, além de mostrar a volta do bom futebol de Ferreira e Bitello, resgata a esperança ao torcedor que ainda acredita em uma virada contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio:

GOL - Gabriel Grando: Quando exigido, foi muito bem. Evitou gols do Flu ainda na primeira etapa. Não teve culpa no gol de Cano. Nota 7.

LAT - Fábio: Apesar das dificuldades defensivas, principalmente na marcação de Keno, conseguiu colaborar no ataque. Deu assistência no gol de Ferreira. Nota 6.

ZAG - Rodrigo Ely: Pelo lado esquerdo também sofreu para acompanhar Keno. No gol anulado de Cano, não conseguiu impedir a definição do centroavante. Teve sorte. Nota 5.

ZAG - Bruno Alves: Assim como Ely, não evitou o gol de Cano quando marcava o atacante argentino. Nota 5.

LAT - Reinaldo: Fez uma partida discreta. Tentou apoiar algumas vezes, mas sem muito sucesso. Nota 5.

VOL - Villasanti: Bem defensivamente, e com Ronald na marcação, colaborou mais com o ataque. Nota 6.

VOL - Ronald: Foi bem na marcação. Não teve culpa no gol do Flu. Nota 6.

MEI - Bitello: O melhor da partida, voltou a desempenhar o futebol que o firmou como titular incontestável do Grêmio. Fez um belo gol. Nota 8.

ATA - J.P. Galvão: Ainda sem ritmo de jogo, participou pouco dos grandes ataques. Lutou pela bola. Nota 5.

ATA - Ferreira: Depois de algumas más atuações, voltou a jogar bem. Foi menos individualista e usou as tabelas ao seu favor. Fez um bonito gol. Nota 7.

ATA - Suárez: Não fez uma grande atuação, pois recebeu pouco a bola. Quando acionado, teve a efetividade de sempre. Deu um primoroso passe para Bitello empatar a partida. Nota 6.

TÉC - Renato Portaluppi : Montou uma equipe mais equilibrada em comparação ao time que perdeu no Rio, contra o Vasco. Não tem medo de mudar. No segundo tempo, mexeu para preservar o placar. Nota 6.

RES - Pepê: Entrou no começo da segunda etapa. Ainda sem ritmo, mas mostrou a velha qualidade. Nota 5.

RES - João Pedo: Entrou no lugar de Fábio para conter os ataques do Flu pela esquerda, mas também teve grandes dificuldades. Não fosse o gol anulado, teria falhado. Nota 4.

RES - Lucas Besozzi: Entrou para dar mais opções no ataque, mas também não conseguiu uma boa atuação. Nota 4.

RES - Gustavo Martins: Entrou para segurar o resultado e cumpriu a missão. Nota 5.

RES – Luan: Ovacionado pela torcida, entrou no final e participou pouco do jogo. Tentou algumas jogadas com passes interessantes. Ainda falta ritmo de jogo, após tantos meses sem jogar. Nota 5.

