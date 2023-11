Confira os próximos jogos do Grêmio e dos times que disputam o título do Brasileirão

publicidade

Mesmo com a derrota desse domingo, diante do Corinthians na Arena, o Grêmio ainda está vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Com 59 pontos, o Tricolor está apenas três pontos do líder Palmeiras. E, para acabar em primeiro na última rodada, o clube gaúcho terá de ir bem nos quatro últimos jogos desta edição. Destes, três serão contra equipes que ainda brigam por alguma coisa na liga nacional.

A busca por uma nova sequência de vitórias começa contra o Atlético-MG, que tornou-se um novo concorrente na corrida pela taça. Depois disso, o Tricolor medirá forças contra Goiás, com chances remotas de permanecer na Série A. Na sequência terá o Vasco, que ainda briga para não cair, e encerra a disputa contra o Fluminense, campeão da Libertadores e que estará muito mais preocupado com o Mundial de Clubes.



Confira abaixo os jogos dos times que brigam pelo título do Brasileirão:

Grêmio

Atlético-MG (F)

Goiás (C)

Vasco (C)

Fluminense (F)

Palmeiras

Fortaleza (F)

América-MG (C)

Fluminense (C)

Cruzeiro (F)

Botafogo

Fortaleza (F)

Santos (C)

Coritiba (F)

Cruzeiro (C)

Inter (F)

Red Bull Bragantino

Flamengo (F)

Inter (F)

Fortaleza (C)

Coritiba (C)

Vasco (F)

Atlético-MG

Grêmio (C)

Flamengo (F)

São Paulo (C)

Bahia (F)

Flamengo

Red Bull Bragantino (C)

América-MG (F)

Atlético-MG (C)

Cuiabá (C)

São Paulo (F)

Veja Também