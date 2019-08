Conmebol divulga datas para Grêmio e Flamengo na semifinal da Libertadores

publicidade

O Grêmio receberá o Flamengo no dia 2 de outubro, para a primeira partida da semifinal da Libertadores, na Arena. A Conmebol divulgou as datas das decisões logo após o River Plate superar o Cerro Porteño pela última vaga entre os quatro melhores do continente.

Os hermanos, por sua vez, enfrentam os rivais do Boca Juniors, no dia primeiro do mesmo mês, no Monumental de Nuñez.

A partida de volta será no dia 23 de outubro, no Rio de Janeiro. O Tricolor tentará levar vantagem para o Maracanã, de onde sairá o grande finalista de Libertadores. Um dia antes, o Boca receberá o River na Bombonera.

A grande final está marcada para 23 de novembro, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile.