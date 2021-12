Cortez agradece apoio da torcida do Grêmio: "sempre respeitei imensamente"

publicidade

O lateral-esquerdo do Grêmio, Bruno Cortez, se manifestou, através de uma publicação no Instagram na manhã deste sábado, sobre o rebaixamento do Tricolor para a Série B do Brasileirão. No post, ele agradeceu o apoio da torcida gremista. "Não tem explicação que justifique, mas fica aqui meu registro e satisfação ao torcedor gremista, ao qual eu sempre respeitei imensamente", disse.

Segundo o jogador, está sendo difícil digerir o rebaixamento do clube, mas enfatizou que sempre deu o seu máximo dentro de campo. "Infelizmente não pude ajudar da maneira e frequência que gostaria, mas deixei até a minha última gota de suor nas oportunidades que tive para tentar reverter essa situação, o que infelizmente não foi possível", lamentou.

Cortez ressaltou que o Grêmio vai dar a volta por cima. "Lamento muito, do fundo do meu coração, tudo o que ocorreu, mas sei que o Grêmio é gigante e isso é só um momento ruim que vai passar. Em breve o clube vai se reerguer e estar de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído!", destacou.

"Que os erros sirvam de aprendizado para todos nós e que o ano que vai se iniciar seja positivo e do jeito que o torcedor gremista está acostumado a viver. O futuro a Deus pertence, mas independente do que aconteça a seguir, foi sempre uma honra vestir essa camisa", finalizou.

Após a confirmação do rebaixamento do Grêmio para a Série B, jogadores ligados ao clube também se manifestaram nas redes sociais. Tanto ex-atletas que passaram pelo clube, até jogadores do elenco, comentaram o terceiro descenso da história.