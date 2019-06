Cria da base, Darlan mira crescimento com ajuda de referências no Grêmio

publicidade

Na linha de produção de volantes do Grêmio, Darlan é o próximo de uma lista recente que já revelou Arthur, hoje titular na Seleção Brasileira. Ao falar da sua trajetória nos profissionais do Tricolor, o jovem volante destacou que procura aprender com as referências mais próximas da sua posição. Ele citou Maicon, Michel e Matheus Henrique, este último em especial por ter dividido muitos momentos na base.

"Grandes jogadores já surgiram e há vários que conseguiram se destacar, mas procuro aprender com referências próximas a mim, com o Maicon, Michel e Matheus Henrique. Procuro pegar um pouco de cada um para me apresentar da melhor forma", disse em entrevista coletiva neste sábado, após o retorno da delegação gremista de Viamão, onde realizou parte da intertemporada.

Ao falar do seu estilo de jogo, Darlan comentou que começou a atuar nas categorias mais jovens do Grêmio como meia esquerda, até que um de seus primeiros treinadores decidiu que ele deveria atuar mais recuado, como volante. "Minha essência de jogo é de posse de bola. Sou de trazer a posse para o time. É sempre bom aprender a atuar em outras posições, mas comecei como volante mesmo e me sinto bem ali", explicou.

Darlan ainda classificou a intertemporada como proveitosa, visto que foi um período em que o grupo utilizou para descanso e treinamento. "A parada foi boa para o grupo descansar. Todos estão querendo ir bem e as oportunidades para jogar são boas para quem está subindo", acrescentou.