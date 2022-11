Cristaldo deve ser reforço mais caro da história do Grêmio

publicidade

Embora ainda não confirme, o Grêmio tem a primeira contratação para o grupo. Trata-se do meia atacante Franco Cristaldo, do Huracán. O presidente do clube argentino, David Garzon, revelou a informação em entrevista a um programa identificado com o time. O contrato do atleta seria por quatro anos. O negócio coloca o Grêmio adquirindo 100% do passe do jogador de 26 anos.

De acordo com o presidente do time de Buenos Aires, o Tricolor irá pagar a quantia de 4,5 milhões de dólares, cerca de R$ 24 milhões. Caso confirme-se o valor anunciado, Cristaldo torna-se a contratação mais cara da história do Grêmio, superando a do colombiano Campaz, por R$ 21 milhões, em agosto de 2021.

O jogador foi revelado pela base do Boca Juniors, que deve receber 50% da quantia, sendo os outros 50% do próprio Huracán. Cristaldo foi um dos destaques desta temporada do futebol argentino. Em 41 jogos ao longo do ano, marcou 17 gols e deu 10 assistências.

Fora de campo, no entanto, os negócios do clube não andam tão fáceis assim. O Tricolor recebeu mais uma resposta negativa na tentativa de contratar um executivo para o departamento de futebol. Após o não de Rodrigo Caetano, do Atlético Mineiro o clube também teve recusada a proposta feita a Alexandre Mattos. O dirigente preferiu seguir no Athletico Paranaense na temporada 2023. O profissional era o "plano B" do presidente Alberto Guerra para assumir o cargo.

Com as duas negativas, o clube segue no mercado para encontrar um executivo. Um dos próximos nomes da lista é Alexandre Pássaro, ex-Vasco.

