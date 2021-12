Cuca indica time misto contra o Grêmio, mas prega "respeito ao campeonato"

publicidade

O técnico do Atlético-MG, Cuca, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, indicou time misto do campeão brasileiro contra o Grêmio, na quinta-feira, pela última rodada. Isso porque, no domingo, a equipe faz o primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Athletico-PR, no Mineirão.

O treinador concedeu entrevista coletiva na cidade do Galo, ao lado da taça de campeão brasileiro. E admitiu que, por conta do desgaste da viagem, algumas dúvidas naturais surgem. Cuca viaja nesta quarta-feira para comandar a equipe mista do Atlético-MG e irá perder um treinamento. Na sexta, retorna para o primeiro jogo da final, em Belo Horizonte. "Existem questionamentos, e você tem que decidir. Quem vai jogar, quem não vai jogar? Não tem como descansar a mente", reconheceu.

Ao falar sobre a situação das equipes que brigam para não cair, Cuca minimizou sua passagem pelo Grêmio, ao citar que também já jogou pelo Juventude, além das amizades com Guto Ferreira, técnico do Bahia, e Jorginho, do Cuiabá. E lamentou as equipes que seguem na luta contra o rebaixamento. "Sei o quanto é difícil. Só nos resta desejar sorte a todos, dois infelizmente vão para a Segunda Divisão. Temos entender que é do futebol. A gente, aqui, tem que respeitar o campeonato", resumiu.

O Grêmio enfrenta o Atlético-MG na quinta-feira, na Arena. Por ser válida pela 38ª e última rodada do Brasileirão, todos os jogos acontecem no mesmo horário, às 21h30min. Para escapar do rebaixamento, além da vitória, o Tricolor precisa que Juventude e Bahia percam seus jogos, para Corinthians e Fortaleza, respectivamente.