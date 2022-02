Dênis Abrahão diz não sofrer pressão no Grêmio e confia no elenco para a retomada no Gauchão

publicidade

Em coletiva realizada após a derrota diante do União Frederiquense, na noite desta quarta-feira, o vice de futebol do Grêmio disse não sofrer pressão interna pelos demais dirigentes pelo trabalho desempenhado. Abrão também definiu como “justa” a vitória dos donos da casa, mas ressaltou a confiança no atual elenco,

“A minha posição é invejada, é difícil, tem que ter coragem. Ninguém é insubstituível e não tenho medo. Eu não sofro pressão nenhuma no Grêmio. A única pressão que sofro é a pressão que faço de mim para mim”, avaliou.

Veja Também

Questionado sobre a formação do elenco, o dirigente ressaltou que o grupo não foi formado pelo ex-técnico Vagner Mancini, mas sim em conjunto com o departamento de futebol.

“A responsabilidade é minha das contratações. Hoje foi o jogo no ‘não’. Jogamos muito mal, mas estamos convictos que podemos reverter essa situação com o elenco que temos”, ressaltou.

Roger Machado, recém anunciado, estava acompanhando a partida das arquibancadas. Na visão de Abrahão, cabe agora ao novo treinador avaliar as peças do grupo disponíveis neste momento.

Na próxima rodada, o Tricolor recebe o São Luiz, no sábado. A partida está marcada para sábado, às 16h30min, na Arena.