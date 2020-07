David Braz vê Grêmio focado em garantir a primeira colocação geral no Gauchão

publicidade

Um dos possíveis titulares na escalação do Grêmio que enfrentará o Novo Hamburgo, em Lajeado, na Arena Alviazul, nesta quarta-feira, às 15h, o zagueiro David Braz projeta um confronto difícil entre o Tricolor, líder do Grupo B, e o Noia, segundo colocado do Grupo A e que joga por sua passagem às semifinais do segundo turno do Gauchão.

O Tricolor, embora já garantido na próxima fase, com uma vitória se assegura na primeira colocação geral do Estadual, o que Braz vê como meta importante: “A gente sabe da dificuldade que será esse próximo jogo e, se confirmar a mudança na equipe, de eu ter a oportunidade, vou procurar aproveitar da melhor maneira possível e ajudar o Grêmio em busca da vitória e a terminar na primeira colocação da classificação geral”, disse, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Apesar de David Braz ainda não cravar sua presença no time, o técnico Renato Portaluppi adiantou, após o jogo contra o Ypiranga, que iria rodar a equipe nesta quarta-feira. Com isso, esta será a primeira aparição do zagueiro entre os titulares desde a retomada. “Caso se confirme, isto é importante para gente mostrar pro Renato que pode confiar no nosso trabalho e para nós entendermos que ele também confia”, afirmou.

Com a longa parada pela pandemia, Braz também entende que o momento é de se “reinventar” dentro de campo e superar todas dificuldades impostas como gramados ruins, falta de ritmo de jogo e os meses sem atuar oficialmente: “Temos vistos alguns gramados ruins, mas, no meio dessas dificuldades, precisamos nos reinventar. Sabemos das dificuldades: os quatro meses parados, o ritmo de jogo, o adversário, e os gramados, mas temos de nos reinventar. Um time que quer ser campeão precisa superar tudo isso”, afirmou.

Tarde foi de trabalhos táticos e técnicos no CT Luiz Carvalho

No último treinamento antes da partida contra o Novo Hamburgo, na tarde desta terça-feira, o técnico Renato Portaluppi orientou o grupo em trabalhos táticos e técnicos, com foco no posicionamento dos jogadores em campo.

Após, os atletas foram divididos em dois times e fizeram trabalho de dois toques. A etapa final do treino foi destinada às cobranças de falta e treinamento de bola parada.

Campeonato Gaúcho 2020 - 6ª rodada do 2º turno

Provável Novo Hamburgo: Jaccson, Gian Costa, Diego Ivo, Moisés, Geovane, Chicão, Bertotto, William Schuster, Zé Mário, Juba e Kayron.

Técnico: Márcio Nunes

Provável Grêmio: Paulo Victor, Orejuela, David Braz, Paulo Miranda, Guilherme Guedes, Darlan, Maicon, Thaciano, Patrick, Pepê e Luciano

Técnico: Renato Portaluppi

Árbitro: Jean Pierre Lima

Data: Quarta-Feira, 29 de julho de 2020

Horário: 15h

Local: Arena Alviazul, Lajeado