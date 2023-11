Defesa é a dor de cabeça: Grêmio sofreu gols em 9 dos 10 últimos jogos

publicidade

O Grêmio tem quatro finais de Copa do Mundo na briga pelo título do Brasileirão até o dia 6 de dezembro. Ainda que a matemática aponte que as chances de levantar a taça caíram após a derrota na Arena para o Corinthians, na semana passada, a imprevisibilidade do Campeonato Brasileiro, principalmente nas últimas rodadas, ainda dá margem para sonhar alto.

No entanto, há um aspecto que o técnico Renato Portaluppi deve dar mais atenção na reta final: solucionar os problemas defensivos da equipe. Nos últimos 10 jogos, por exemplo, o Grêmio sofreu gols em nove. E não foram poucos. No total, são 19, uma média de quase dois por jogo – a única exceção foi a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na Arena.

Entre os postulantes ao título, a diferença é mais gritante. O Tricolor é a pior defesa entre os seis times. O Atlético-MG levou 27 gols; o Bragantino, 29; Palmeiras e Botafogo, 30; e Flamengo 37. Já o Grêmio levou 50.

O número excessivo de gols que o time vem sofrendo só não tem maiores consequências porque o ataque tem compensado na frente. Se o Grêmio foi vazado 19 vezes nas últimas rodadas, por outro lado marcou 18. Por exemplo, em dois jogos, Botafogo e América-MG, o time levou, somado, seis gols. Mas marcou oito e venceu as duas partidas por 4 a 3.

Como Kannemann não teve nenhuma lesão constatada e deve jogar contra o Atlético-MG, a zaga para o jogo de domingo deve ter Bruno Uvini ao lado do argentino. Rodrigo Ely, que se recupera de lesão, também pode ser relacionado para a partida.

