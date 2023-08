Defesa do Grêmio tem vazado com qualquer esquema

publicidade

Embora esteja na quinta colocação do Brasileirão, o Grêmio tem apresentado problemas defensivos evidentes. A prova disso é que o clube aparece até aqui com a sétima pior defesa da competição − empatado com o Bahia − e o time que mais sofre finalizações. São 314 conclusões dos adversários contra os goleiros gremistas. Uma média de 16,5 por partida.

Em 19 partidas disputadas - tem um jogo atrasado com o Corinthians −, o Tricolor só não foi vazado em três, dentro de casa: vitória contra o Santos por 1 a 0, empate com o Fortaleza por 0 a 0 e vitória diante do Atlético Mineiro por 1 a 0. Nas outras 16 partidas, o Grêmio sofreu 25 gols, tendo média de um gol e meio por jogo. Nos últimos quatro confrontos, o Tricolor foi vazado: empate com o Goiás por 1 a 1, derrota para o Vasco por 1 a 0, vitória contra o Fluminense por 2 a 1 e derrota para o Santos por 2 a 1. A última vez que conseguiu sair de campo sem sofrer gols foi na 16ª rodada, na vitória de 1 a 0 diante do Atlético Mineiro por 1 a 0, na Arena, no dia 22 de julho.

Ao longo da competição, para tentar estancar esse problema, o técnico Renato Portaluppi alternou o esquema algumas vezes. De início, utilizou a formação com dois zagueiros. Depois, até pela falta de velocidade na equipe, optou por três defensores, dando mais liberdade aos laterais. Por fim, nas últimas partidas, o comandante tricolor voltou a atuar no esquema 4-4-2, principalmente a partir das opções de ataque que foram contratadas e a volta de Ferreira.

Para tentar minimizar os problemas na defesa, Renato poderá ter três reforços para a próxima rodada do Brasileirão, contra o Cruzeiro, no domingo, às 19h, na Arena. Bruno Uvini, recuperado de dores musculares, e Kannemann, recuperado de cirurgia na mão direita, voltam a ficar à disposição. A expectativa fica por conta de Pedro Geromel, que vem treinando normalmente após cirurgia no menisco do joelho esquerdo, mas ainda não atuou na temporada.

