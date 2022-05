Denis Abrahão admite preocupação com atuação do Grêmio e garante: "Não vai se repetir"

publicidade

O vice de futebol do Grêmio, Denis Abrahão, admitiu preocupação com a atuação da equipe na noite desta segunda-feira. Após um primeiro tempo muito ruim, o time só empatou em 1 a 1 contra o Ituano, e permanece fora do G-4 da Série B do Brasileirão.

Denis seguiu a mesma linha do técnico Roger, ao admitir que o Grêmio "achou um ponto" no interior de São Paulo após um primeiro tempo muito ruim. E se disse preocupado com a atuação. "Não vai se repetir. Não vamos deixar de tomar as medidas que temos que tomar para que as coisas melhorem. Também é uma questão de atitude", reconheceu.

Denis disse que "o bicho pegou" no vestiário, e que ficou evidente a frustração de todos. Segundo ele, a cobrança tanto no intervalo quanto ao fim do jogo, por parte do técnico Roger Machado, foi forte. "Se eu perceber que não estou mais ajudando, vou ser o primeiro a pedir pra sair. Mas não é o caso. Sei que ainda tenho muito a contribuir", disparou.

Fora do G-4, em sexto, o Grêmio volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Criciúma, na Arena. A partida, válida pela 8ª rodada, acontece às 19h.

