Denis Abrahão classifica atuação do Grêmio como "lamentável" e promete "duas grandes contratações"

A derrota, ainda que em um score mínimo por 1 a 0, no Gre-Nal, motivou críticas fortes da direção do Grêmio para a atuação da equipe. Assim como o presidente Romildo Bolzan Júnior, o vice-presidente de futebol, Denis Abrahão, também classificou o desempenho gremista como "lamentável" e prometeu mudanças internas e no elenco.

"A atuação do Grêmio foi lamentável na noite de hoje. Assim como o presidente, também acho que foi o pior Gre-Nal da minha vida (...) vocês viram os treinamentos. O último foi fechado. Time foi irreconhecível hoje. Postura surpreendente", explicou. Reconhecendo a necessidade de se reforçar, o dirigente projetou duas grandes contratações para as próximas semanas. "Temos muita coisa encaminhada. Em um curto tempo, acho que poderemos anunciar", pontuou sem citar nomes e posições.

Além do elenco, as mudanças irão passar pelo departamento médico. O cartola anunciou a chegada de profissionais especializados no emocional. Segundo ele, não é algo novo no clube, mas foi incrementado.

"Vamos fazer mudanças internas. Vamos trabalhar o mental dos atletas. Não é fácil trabalhar com um elenco que passou 12 meses na zona de rebaixamento. Contratamos profissionais que estarão à disposição deles para trabalhar o emocional. Não podemos atuar em um Gre-Nal do jeito que jogamos. Foi barato. Infelizmente, temos que dizer. A superioridade do Inter foi enorme. Não temos nenhum reparo a fazer", acrescentou.

Sobre o seu cargo, Abrahão ressalta que não irá deixar o clube. "Tenho muito a contribuir ainda. Quando achar que não consigo mais ajudar o Grêmio, eu serei o primeiro a pedir para sair. Vou trabalhar mais forte ainda a partir de agora", defendeu.

