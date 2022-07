Denis Abrahão nega que seja candidato à presidência do Grêmio

publicidade

O processo eleitoral do Grêmio, que acontece no final do ano, segue sendo tema de debates na Arena. Um dos cotados para concorrer a sucessão do presidente Romildo Bolzan Júnior, o vice de futebol Denis Abrahão negou que seja candidato para ser mandatário do Tricolor.

"Não sou candidato. Estou a frente do departamento de futebol, vou ficar até o último dia pra tirar o clube dessa situação. Mas não sou candidato", disse em entrevista coletiva após a vitória para a Ponte Preta, neste sábado. Na avaliação do dirigente, a corrida pela eleição deve ser comandada pelo presidente e isso não vem sendo respeitado.

A eleição para presidente do Grêmio deve acontecer no dia 5 de novembro. Após oito anos de gestão, o presidente Romildo deixará o cargo máximo na política gremista.

Dentro de campo, o Tricolor luta pelo acesso para a Série A e vive um momento de estabilidade. A equipe de Roger Machado é vice-líder, com 36 pontos, oito a mais que Tombense, com um jogo a menos, e Sampaio Correa, times que abrem a zona fora do G4.

