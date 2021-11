Denis Abrahão prega cautela após vitória: "Ganhamos uma decisão, temos mais oito"

publicidade

Com um perfil sanguíneo, o vice-presidente de futebol, Denis Abrahão, colocou o pé no freio e adotou um tom cauteloso e ponderado após a vitória do Grêmio contra o Fluminense, nesta terça-feira. "Fizemos somente nossa obrigação. Não alcançamos nada ainda. Ganhamos uma decisão e temos mais oito. Vamos sangrar até o fim. Jogo a jogo, minuto a minuto", disse em coletiva.

O discurso é reflexo da tabela. O Tricolor é 19°, com 29 pontos, distante seis do Santos, primeira equipe fora do Z4. Por isso, conforme o dirigente, o foco é no América Mineiro, adversário do sábado. "Estamos reunidos agora. Foco é total no jogo a jogo. Nossa missão é pontuar nas próximas rodadas. Precisamos pontuar nos próximos oito jogos".

Ao longo de sua manifestação, Abrahão exaltou a união do grupo de atletas e também de toda a comissão técnica e o outros profissionais do clube. "Estamos todos aqui. Uma hora da manhã, e todos aqui, em união. Isso é essencial. Temos que focar nisso. Na união".

Com a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Grêmio atuou com os portões fechados na Arena. Aí, o tom subiu um pouco na coletiva. O vice de futebol fez um apelo as autoridades. "Os torcedores não merecem essa punição por causa de um ato de descontrole de uma parte pequena e já indicada as autoridades. Faço esse apelo. Estamos sendo penalizados. Os torcedores que pagaram 23 meses e assistiram dois jogos do Grêmio. Eles não merecem isso. Só quero Justiça".

