Denis Abrahão valoriza "apetite" e futebol "raiz" do Grêmio na vitória sobre o Aimoré

Na visão do vice de futebol do Grêmio, Dênis Abrahão, a vitória de virada diante do Aimoré veio devido a duas características essenciais que o elenco apresentou na noite desta quarta-feira, no Cristo Rei: apetite e futebol raiz. O Tricolor sofreu no primeiro tempo, tomou o primeiro gol, mas buscou o resultado nos minutos finais da partida.

“Eu gostei da determinação. Eu gostei do apetite que os jogadores demonstraram para buscar o resultado”, disse o dirigente em coletiva após a partida. “É nas dificuldades que nós aparecemos. Esse é o Grêmio, esse é o futebol raiz, esse é o futebol gaúcho”, completou.

Na semana passada, Abrahão criticou veemente a atuação do Grêmio diante do Guarany. Contra o Aimoré, o vice avaliou como positivo o resultado final da partida, reforçando a utilização de todo o elenco. “Não existe um time reserva. Todos os jogadores têm condições de jogarem no Grêmio. Estamos colocando o elenco a prova para serem avaliados de maneira tranquila e equilibrada. Assim teremos um grupo unido e com vontade de ganhar”, ressaltou.

O dirigente também definiu como “obrigação” o Grêmio estar nas finais do Gauchão, competição que Abrahão resumiu contando suas impressões sobre o estádio Cristo Rei, casa do Aimoré. “Esse foi um futebol raiz, uma iluminação precária, um campo gozado de se jogar, mas esse é o futebol gaúcho. E é isso que nós nos orgulhamos”, pontuou.

Na próxima rodada o Tricolor tem um duelo de série A, diante do Juventude. A partida está marcada para as 19h, no domingo, na Arena.

