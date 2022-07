Desempenho em vitória contra o Náutico solidifica confiança do torcedor no Grêmio

publicidade

O esperado resultado com desempenho eficaz e convincente finalmente aconteceu para o Grêmio. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, na última sexta-feira, resultado que consolidou a equipe no G-4 com 29 pontos, ocupando o quarto lugar, o time pôde descansar completamente no final de semana. Hoje pela manhã, depois da folga dupla, o grupo se reapresenta no CT Luiz Carvalho para o começo da preparação para a próxima rodada, em casa, contra o Tombense, no sábado.

A semana se inicia mais tranquila para o Tricolor justamente em razão da “melhor partida do ano”, de acordo com Roger Machado. Com 62% de posse de bola, os tricolores tiveram 29 finalizações na partida, seis delas no gol, balançando as redes duas vezes. A performance, é claro, agradouocomandante.

“O time foi muito consistente, do início ao fim. Teve imposição física e técnica. Junto com o Gre-Nal de 3 a 0, com estruturas e estratégias diferentes, foi a melhor partida do ano, em todos os aspectos”, destacou Roger. Além da entrega dentro de campo, outra boa notícia foi a torcida gremista, que marcou presença em quase 24 mil lugares na Arena, criando um ambiente motivador e positivo. Contudo, para o treinador, a questão anímica não acontece apenas da arquibancada para o campo, e começa, na verdade, do gramado aos gremistas.

Assim, o bom desempenho pode levar mais torcedores à Arena no decorrer da Série B. “A gente é que traz o torcedor para dentro do campo. A nossa energia que a gente vai colocar na partida faz com que o torcedor permaneça ao nosso lado, e não vá pro lado do adversário. Que venham 30 mil e que a gente se encarregue de fazer com que o torcedor fique do nosso lado o tempo inteiro”, destacou.

Próximo de encerrar o seu terceiro bloco de jogos e o primeiro turno da disputa, entrando na 18ª rodada, o treinador afirma que o Grêmio está de acordo com o esperado até aqui. “Estamos dentro do planejamento de estar entre os primeiros colocados, não como primeiro, mas afastado do bloco imediatamente fora da zona de classificação”, finalizou.