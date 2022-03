Dirigentes do Grêmio negam negociação por Tetê

publicidade

Apesar da presença do empresário de Tetê, Pablo Bueno, no CT Luiz Carvalho, os dirigentes do Grêmio negaram que conversas foram iniciadas para a repatriação do atacante, que atualmente está no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

A alegação da diretoria do Grêmio é de que Bueno esteve em Porto Alegre para tratar de assuntos referentes ao atacante Ferreira e para indicar outros aletas ao clube. As posições mais carentes da equipe de Roger Machado são as extremas e uma eventual vinda de Tetê poderia ajudar a resolver o problema.

O jovem de 22 anos é formado na base do Grêmio e foi vendido em 2019 sem nunca ter atuado pela equipe principal. Na Ucrânia, Tetê atuou em 108 jogos pela equipe ucraniana, marcando 31 gols e contribuindo com dez assistências.

Nesta segunda-feira, a Fifa anunciou a permissão para que os atletas contratados de clubes russos ou ucranianos tenham o direito a suspender os seus contratos temporariamente para assinar com outras equipes.

Outra preocupação do vice de futebol Denis Abrahão e seus pares é a lateral direita. Para esta posição, o ala Marcinho, ex-Botafogo foi oferecido.