Dono do Inter Miami comenta rumor sobre acerto com Suárez: "É jogador do Grêmio"

Após afirmar que o Inter Miami estava encaminhando um acerto com o centroavante Luis Suárez, o jornalista argentino Gaston Edul, da TyC Sports, conversou com o dono do clube norte-americano, Jorge Más, nesta terça-feira. Os norte-americanos desejariam contar com o jogador já nesta janela de transferências.

O mandatário elogiou o Pistolero e sua relação com Messi, Busquets e Jordi Alba, mas negou que a saída esteja próxima. "Luis Suárez é jogador do Grêmio. No pessoal, é um craque histórico, se conhece a relação com Jordi, Messi e Busquets, mas é jogador do Grêmio e eu respeito isso", afirmou.

Jorge Más já havia admitido o interesse em Suárez em outras oportunidades. Entretanto, sempre reiterou que era preciso o uruguaio se acertar com a direção tricolor. Gaston Edul, em sua informação divulgada nesta manhã, também salienta este ponto.

Em Porto Alegre, o Grêmio admite que o desejo do camisa 9 de atuar nos Estados Unidos é um tema debatido há alguns dias, mas reitera que nenhuma proposta chegou na mesa do presidente Alberto Guerra. Suárez, que tem contrato com o Grêmio até 2024 e já marcou 13 gols em 30 jogos.

