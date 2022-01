Douglas Costa volta a se manifestar e reforça: "Fico no Grêmio independente de qualquer coisa"

publicidade

O Grêmio vive uma novela no começo desta temporada em que disputará a Série B em 2022. Envolvido em polêmicas com a torcida no final do ano e com alto salário para a segunda divisão, o meia Douglas Costa voltou a se manifestar nas redes sociais após ter pedido desculpas ao torcedor gremista na terça-feira e ter garantido sua permanência. Em publicação, o jogador questionou "algum erro de interpretação" em sua primeira mensagem, e reiterou que fica no Grêmio "indendepente de qualquer coisa".

"Nação Gremista, não sei se teve algum tipo de erro de interpretação na minha nota que postei ontem, mas para que fique claro, com todas as letras a minha promessa: Fico no Grêmio independente de qualquer coisa. E juntos, vamos sair dessa e voltar o Grêmio para onde mereceu nunca ter saído! Conto com cada um de vocês, juntos e unidos", publicou.

A direção tricolor não se manifestou sobre as notas. Internamente, o entendimento é que a carta é uma tentativa do atleta de melhorar sua imagem com a torcida, mas que ele não está de fato mobilizado para ficar.

Desde que o rebaixamento foi consolidado, o Tricolor trabalha para realizar um ajuste em suas finanças e, ainda que sem admitir publicamente, se demonstrou disposto a facilitar a saída do atleta. São Paulo e Atlético Mineiro demonstraram interesse no começo, mas na terça, Douglas garantiu que não joga em outro time no Brasil e não sairá contra sua vontade. Assim, o exterior seria o único destino para o meia.

Responsável pelo futebol do Grêmio, o vice-presidente Denis Abrahão deixou de se manifestar sobre o assunto nas últimas semanas. Conforme ele, quem está tratando o assunto é o presidente Romildo Bolzan Júnior. Desde que o jogador publicou seu pedido de desculpas, o mandatário gremista não se manifestou. Apesar da reapresentação, Douglas Costa e a direção ainda não se encontraram pessoalmente, pois o camisa 10 testou positivo para a Covid-19.

Quando perguntado anteriormente sobre o tema, Romildo pontuou que será preciso equalizar as finanças e ajustar os pagamentos dos mais altos salários do clube. Ou seja, para permanecer, o atleta irá passar por uma nova organização no seu fluxo de pagamentos. Medida será adotada com outros nomes de alto salário.

Veja Também