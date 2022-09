Duelo entre Londrina e Grêmio volta para o Estádio do Café após ser transferido para Cascavel

publicidade

O jogo entre Londrina e Grêmio, que acontece no dia 8 de outubro, sofreu uma nova mudança de local. Ele retornou para o Estádio do Café depois de ter sido transferido para Cascavel a pedido do Tubarão. No entanto, nesta sexta-feira, o clube voltou atrás e jogará em seus domínios, onde pode receber um público de até 36 mil adeptos. A mudança foi confirmada pelo FC Cascavel, que cederia o estádio, em publicação nas redes sociais.

"Lamentamos a mudança, no entanto, por motivos que extrapolam a nossa interferência, não tivemos poder de decisão entre os entes envolvidos", resumiu em comunicado. Na nota, o clube cita manifestação de outros clubes no STJD. A expectativa da direção do clube era que pelo contingente de gremistas na região, o público pudesse ser mais positivo, mesmo que com maioria de visitantes.

Apesar de estar lutando pelo G4, o Londrina não vem levando públicos expressivos para o Estádio do Café em sua campanha. Na última rodada, na vitória contra a Chapecoense, 3.484 pagantes estiveram no local. Nos jogos contra os clubes com mais torcida, a estatística também não se alterou. Quando recebeu Vasco e Cruzeiro, a adesão não ultrapassou os 7 mil presentes.

O confronto será válido pela 34ª rodada da Série B e coloca frente a frente dois clubes que lutam pelo acesso para a Série A. Atual quinto colocado, o Londrina tem 44 pontos, seis distante do Grêmio, que está em terceiro. Nesta sexta, os dois times entram em campo às 21h30min. O Tricolor visita o Novorizontino e o Tubarão encara o Tombense em Minas Gerais. A margem entre os dois pode cair para três pontos, ou até expandir para nove.

