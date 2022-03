Edilson projeta caminho difícil do Grêmio na Série B: "Só a camisa não basta para vencer"

publicidade

Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Grêmio, Edilson está de volta a Porto Alegre. O jogador foi peça chave na busca da diretoria por atletas não apenas experientes, mas que também sejam líderes dentro do vestiário. Em sua primeira entrevista coletiva, o lateral-direito, que chega para a série B, reforçou que a competição tem seus caminhos “difíceis” e que “só a camisa não basta para vencer”.

“Você joga no nordeste sob um calor lascado, campo ruim, viagens longas. É um jogo mais físico e o Grêmio é o adversário que todos vão querer ganhar. Todo o jogador que está aqui tem que saber do tamanho da responsabilidade. Só a camisa não basta para vencer”, disse.

Veja Também

O atleta estava sem clube desde o final de 2021, quando ajudou o Avaí a conseguir o acesso para a Série A. “Em todos os clubes que passei, tentei fazer o meu melhor e ter a indignação de não aceitar as derrotas. Tento mostrar que você só se sobressai em um clube grande como o Grêmio se você for vencedor”, ressaltou.

O momento mais vitorioso de Edilson no Grêmio se encerrou em 2018, no começo do ano, quando deixou a Arena para jogar no Cruzeiro. Apesar de o momento não ser o mesmo desde sua saída, o lateral reforçou que o clube precisa pensar no agora, e não focar no passado.

“Já iniciei uma pré-temporada para estar à disposição na série B. Vou deixar minha vida aqui. Esse é o momento de não olharmos para trás e pensarmos no agora e todas as empreitadas que vamos ter ao longo dos ano”, destacou.

Como as inscrições para o Gauchão se encerraram, Edilson não pode atuar. O Grêmio segue a preparação para o jogo de ida das semifinais, diante do Inter, neste sábado, no Beira-Rio. A partida está marcada para as 16h30min.