El País vê Suárez "forte candidato" a "Rei da América", prêmio promovido pelo jornal

publicidade

A temporada de Luis Suárez no Grêmio pode lhe render o principal prêmio futebolístico do continente, mesmo sem jogar neste ano a Copa Libertadores. Responsável pelo "Rei da América", o jornal El País, do Uruguai, publicou na tarde desta sexta-feira que o Pistolero é um "forte candidato" ao troféu que é entregue desde 1986. "Quando parece que ele já cumpriu todas as metas, ele vai lá e se supera", pontua.

O períodico cita o desempenho do atacante Cano, campeão e artilheiro da Libertadores pelo Fluminense, e do goleiro Sergio Romero, do Boca Juniors, que guiou o time argentino até a decisão. "Certo é que Suárez terá muita concorrência", diz a publicação.

No ano, Suárez com dez assistências no Brasileirão e 14 gols. É o jogador com mais participações em tentos na competição. Na quinta-feira, com três gols, o Pistolero colocou o Grêmio na disputa do título nacional. O hat-trick rendeu repercussão na imprensa mundial que definiu como uma "revolução".

Pedro, do Flamengo, foi o vencedor do Rei da América no ano passado. Em 2017, quando o Tricolor conquistou a Libertadores, Luan recebeu a comenda. Ele é o único gremista desde a criação do troféu.

Lista de vencedores:

1986 - Antonio Alzamendi

1987 - Carlos Valderrama

1988 - Ruben Paz

1989 - Bebeto

1990 - Raúl Amarilla

1991 - Oscar Ruggeri

1992 - Raí

1993 - Carlos Valderrama

1994 - Cafú

1995 - Enzo Francescoli

1996 - José Luis Chilavert

1997 - Marcelo Salas

1998 - Martín Palermo

1999 - Javier Saviola

2000 - Romario

2001 - Juan Román Riquelme

2002 - José Cardozo

2003 - Carlos Tevez

2004 - Carlos Tevez

2005 - Carlos Tevez

2006 - Matías Fernández

2007 - Salvador Cabañas

2008 - Juan Sebastián Verón

2009 - Juan Sebastián Verón

2010 - Andrés D'Alessandro

2011 - Neymar

2012 - Neymar

2013 - Ronaldinho

2014 - Teofilo Gutiérrez

2015 - Carlos Sánchez

2016 - Miguel Borja

2017 - Luan

2018 - Gonzalo Martínez

2019 - Gabriel Barbosa

2020 - Marinho

2021 - Julián Álvarez

2022 - Pedro