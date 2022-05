Elkeson comemora estreia com a camisa do Grêmio: "Feliz de sentir esse frio na barriga"

publicidade

Elkeson destacou a felicidade de estrear com a camisa do Grêmio no último sábado (30), na vitória gremista contra o CRB por 2 a 0, na Arena, pela 5ª rodada da Série B. Naturalizado chinês, o atacante retornou ao futebol brasileiro após nove anos no futebol da China.

"Estou me sentindo bem. Feliz de sentir esse frio na barriga, sentir o clima de novo no Brasil. Estava na expectativa de entrar em campo. Agradecer os esforços do departamento jurídico para eu estar em campo. Agradecer minha família. Espero alcançar nossos objetivos no final do ano", disse Elkeson em entrevista ao canal Premiere ao final da partida.

O jogador entrou em campo no lugar de Diego Souza aos 22 minutos do segundo tempo. Àquela altura, o jogo já estava encaminhado, com 2 a 0, e Elkeson teve pouca participação até o apito final do árbitro Felipe Fernandes.

Com 10 pontos em cinco partidas, o Tricolor assumiu a liderança do Brasileirão da Série B. O atleta ressaltou que a equipe vem evoluindo, após início ruim na competição: "O time está melhorando, estamos ouvindo o Roger (Machado, técnico). Os jogadores estão colocando na prática o que ele está pedindo. Começamos bem o jogo. Estão todos de parabéns pela entrega e pela vitória".

O Grêmio volta a campo no próximo domingo (8), contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 16h. A partida vale a liderança, já que o Cabuloso também soma 10 pontos, mas perde no saldo de gols para os gaúchos.

Veja Também