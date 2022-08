Elkeson fala em volta por cima após gols com o Grêmio: "O homem mais feliz da Arena"

publicidade

O atacante Elkeson finalmente pôde comemorar. Depois de muito tempo lesionado, ele entrou na etapa final e contribuiu decisivamente com a goleada de 5 a 1 sobre o Operário, ao anotar dois gols, seus primeiros com a camisa do Tricolor.

E ele não escondeu a felicidade ao finalmente ir às redes na Arena. Ele destacou a força que teve para se recuperar, após um bom tempo afastado dos gramados por lesão. "Isso tudo mostra a minha dedicação nos treinamentos. Hoje posso dizer que sou o homem mais feliz aqui na Arena. Só tenho a agradecer", comemorou.

O atacante também disse esperar a volta dos companheiros para que todos possam ajudar o Grêmio na reta final da Série B. "Quanto mais força a gente tiver, melhor. Esperar a volta do Ferreira, já tivemos o retorno do Guilherme. Todos vão ser fundamentais para a nossa caminhada rumo a elite do futebol brasileiro", avaliou.

O Grêmio volta a campo no sábado, quando enfrenta o CRB, no Estádio Rei Pelé. A partida, válida pela 24ª rodada da Série B, acontece às 20h30min.