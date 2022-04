Elkeson tem nome publicado no BID e depende de condição física para estrear pelo Grêmio

publicidade

Depois de ser anunciado oficialmente, o centroavante Elkeson teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta terça-feira. Regularizado, o reforço depende de aprimoramento físico antes de ficar à disposição do técnico Roger Machado e fazer sua estreia pelo Grêmio.

O atacante não atua desde o final de novembro do ano passado, e faz agora uma "pré-temporada", uma preparação especial para ser entregue a comissão técnica.

Elkeson assinou contrato com o Tricolor até o final de 2022. O atacante é um dos reforços do clube para a Série B do Brasileirão e vai disputar posição com Diego Souza, que é o titular do comando de ataque da equipe de Roger Machado.

Aos 33 anos, Elkeson teve destaque no futebol chinês, onde se tornou o maior artilheiro da história do país pela Super League, com 122 gols. No Brasil, ele já atuou por Vitória e Botafogo.

