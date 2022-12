Em busca de redenção, Douglas Costa reitera desejo de voltar ao Grêmio em reunião

publicidade

*Com informações do repórter da Rádio Guaíba, Thiarle Veloso

A reunião solicitada por Douglas Costa com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, aconteceu nesta quinta-feira. No encontro, o meia reiterou seu desejo de voltar ao Tricolor nesta temporada, mesmo depois de uma saída com rusgas.

Douglas também explicou suas divergências com a gestão passada de Romildo Bolzan Júnior e Denis Abrahão e garantiu que o aspecto financeiro não será um empecilho.

Pela conturbada passagem em 2021, com atuações ruins, casamentos e brigas com a torcida, Douglas e Grêmio tem valores pendentes a acertar e que começam a ser pagos em janeiro.

Na noite de quarta-feira, o técnico Renato Portaluppi abriu as portas para Douglas Costa: "Craque não desaprende".

