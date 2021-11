Em nova "decisão", Grêmio enfrenta o América Mineiro para seguir vivo na Série A

publicidade

A luta desesperadora do Grêmio para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro tem neste sábado mais um confronto decisivo. O Tricolor entra em campo para enfrentar o América-MG, às 18h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada. Afirmar que o time de Vagner Mancini precisa da vitória é uma redundância. Mesmo tendo conquistado os três pontos contra o Fluminense, na terça-feira, o Grêmio segue na vice-lanterna. E a partir de hoje, o time terá de buscar a saída do Z-4 sem seu principal jogador. Douglas Costa, lesionado, está fora da partida.

- Acompanhe em tempo real América Mineiro x Grêmio pela 32ª rodada do Brasileirão

Justamente no momento em que conseguiu ter sequência de jogos e vinha crescendo de rendimento, o atacante sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. “Ele já vinha claudicando há alguns jogos, sentindo o adutor. Na quarta-feira apresentou muita dor”, revelou o vice de futebol, Dênis Abrahão. O Grêmio não deu prazo para o retorno aos gramados e limitou-se a dizer que o atleta será avaliado diariamente, mas Douglas Costa deverá ficar afastado por três semanas. Um desfalque significativo para um time que precisa de soluções na reta final do campeonato.

Vagner Mancini conhece bem o time do América, o qual comandou antes de vir para o Grêmio. Com a ausência de Douglas Costa, o treinador terá de optar entre Alisson e Elias, já que Ferreira retorna ao time após ser preservado na vitória sobre o Flu. Outra possibilidade é tirar Campaz da equipe, centralizar Alisson e jogar com Ferreira e Elias nas extremas. No meio-campo, Thiago Santos retorna de suspensão, mas não tem lugar garantido, já que Lucas Silva e Mateus Sarará deram boa resposta no último jogo. Bruno Cortez também volta de suspensão e pode retomar a titularidade. O Grêmio tem a necessidade de vencer cinco dos oito jogos que restam no Brasileirão.

Campeonato Brasileiro - 31ª rodada

Grêmio

Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva e Mateus Sarará (Campaz); Alisson, Elias (Ferreira) e Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini.

América Mineiro

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo e Marlon; Lucas Kal, Alê e Juninho; Ademir, Felipe Azevedo e Zárate. Técnico: Marquinhos Santos.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

Data e hora: Sábado, 13 de novembro às 18h30min

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG).