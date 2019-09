Em vantagem, Grêmio encara o Athletico-PR para tentar voltar à final da Copa do Brasil

publicidade

O Grêmio tem a vantagem, mas a palavra de ordem é foco para retornar de Curitiba com a classificação. Após vencer o primeiro jogo diante do Athletico-PR por 2 a 0 na Arena, o Tricolor pode perder por até um gol de diferença na noite desta quarta-feira, às 19h, na Arena da Baixada, que se garante na final da competição três anos depois da última decisão.

O Grêmio é "cascudo" em Copa do Brasil. Tenta o seu sexto título na competição, para voltar a se igualar ao Cruzeiro como maior campeão. Busca, ainda, a sua nona final (perdeu a decisão em outras três oportunidades). Já o Athletico-PR, finalista de 2013 e vice-campeão para o Flamengo, naquele ano, tenta o título inédito.

Para chegar à final, Renato Portaluppi terá pelo menos um grande desfalque. O atacante Everton, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo de ida na Arena, é ausência certa. Na vaga do jogador, Pepê deve ser o titular.

Dúvida também na posição de volante. Maicon, que sentiu a panturrilha e deixou o campo ainda no primeiro tempo na classificação da Libertadores diante do Palmeiras, não está confirmado para o jogo. Ele não treinou na parte aberta para a imprensa, no trabalho de Porto Alegre. No entanto, viajou a Curitiba e deverá ser reavaliado perto da hora do jogo.

Para a posição, caso Maicon não jogue, dois nomes surgem como favoritos. Vantagem para Rômulo, que entrou no lugar do próprio Maicon no jogo do Pacaembu e correspondeu, fazendo boa atuação defensiva contra o Palmeiras. O volante Michel, recém recuperado de uma artroscopia, corre por fora.

Desfalcado, Athletico-PR contraria a História para chegar à decisão

Athletico-PR busca o seu primeiro troféu na competição e tenta chegar pela segunda vez à grande final, algo que só aconteceu em 2013, quando perdeu para o Flamengo. Não bastasse a desvantagem pelo resultado do jogo de ida, o time paranaense tem outro problema para enfrentar o Grêmio. Ou melhor, dez problemas.

O técnico Tiago Nunes tem quase um time inteiro de desfalques pelos mais variados motivos. Léo Pereira cumpre suspensão pelo terceiro amarelo, Madson e Thonny Anderson pertencem ao Grêmio, Pedro Henrique já defendeu o Corinthians na Copa do Brasil, Adriano, Abner Vinícius e Everton Felipe não foram inscritos a tempo, Thiago Heleno e Camacho seguem suspensos pelo doping, e Bruno Nazário está lesionado.

A lista deve aumentar. Desfalque nas últimas quatro partidas, o lateral-direito Jonathan não treinou nesta terça-feira e dificilmente vai ter condições. Se sua ausência for confirmada, Khellven entra na lateral. "Sabemos que o Grêmio tem uma grande equipe, mas confiamos no nosso trabalho e na nossa equipe. Temos todas as chances de conseguir a classificação dentro de casa", afirmou o atacante Marcelo Cirino.

Copa do Brasil 2019 - Semifinal

Athletico-PR

Santos; Jonathan (Khellven), Robson Bambu, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Marcelo (Léo Citadini); Rony, Nikão e Marco Rúben. Técnico: Thiago Nunes

Grêmio

Paulo Victor; Leo Gomes, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon (Rômulo ou Michel), Matheus Henrique, Pepê, Alisson e Jean Pyerre; André. Técnico: Renato Portaluppi



Árbitro: Wagner Magalhães (Fifa/RJ)

Auxiliares: Kleber Gil (Fifa/SC) e Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 04/09

Horário: 19h