Escassez de volantes faz Grêmio resgatar esquema com três zagueiros

publicidade

Devido à escassez de volantes, Renato Portaluppi pode voltar a utilizar o esquema com três zagueiros no Grêmio, diante do Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, às 19h, na Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, a dupla Geromel e Kannemann ganharia a companhia de Bruno Alves no setor defensivo.

A escolha pela formação com três defensores passa pelos desfalques que o treinador tricolor terá no setor de meio-campo. A começar por Villasanti, que está com a seleção do Paraguai e chegou a correr riscos de ser cortado por dores musculares. Porém, ele está recuperado e deve ser titular hoje à noite, contra a Bolívia, em Assunção. Outro jogador fora do jogo é Ronald, cedido para a Seleção Brasileira que vai disputar o Pan-Americano em Santiago, no Chile − além dele, o zagueiro Gustavo Martins também foi convocado

pelo técnico Ramon Menezes.

Mila, que poderia ser uma opção para Renato, sofreu uma lesão no joelho direito e está fora da temporada. Em tratamento de dores no púbis, Carballo é dúvida para o duelo contra o Furacão. A única presença garantida é a de Pepê, que, caso o uruguaio não fique à disposição, pode ganhar a companhia de Nathan na primeira linha do meio.

A retomada do esquema com três zagueiros pode acontecer após dez partidas do Brasileirão. A última vez que Renato Portaluppi recorreu a essa formação foi no empate com o Goiás por 1 a 1, na Serrinha. Naquela oportunidade, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Bruno Alves formaram a linha defensiva.

No ataque, Ferreira pode estar perdendo lugar no time para Galdino. O camisa 10 foi titular no Gre-Nal 440, mas não agradou à comissão técnica, tanto que foi substituído no intervalo. João Pedro Galvão, a outra alternativa, segue com dores na virilha e deve ficar fora novamente.

Veja Também