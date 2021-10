"Estamos todos indignados", diz vice de futebol do Grêmio sobre situação no Brasileirão

publicidade

Após a derrota para o Palmeiras e uma distância ainda maior para a primeira equipe fora do Z4 do Brasileirão - sete pontos, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abrahão, afirmou que o resultado indignou todos dentro do clube e no vestiário. Ele reconheceu que a situação está ficando cada vez mais díficil, mas reiterou que as mudanças já estão ocorrendo e o time não irá se entregar na luta contra o rebaixamento.

"No vestiário, encontrei um vestiário muito indignado, com raiva. Eu também estou indignado, mas não adianta, temos que saber que cada vez temos que trabalhar mais. Temos que guerrear mais do que os outros, isso tá faltando", disse. "Vocês não acompanham o dia-a-dia do Grêmio, vocês não estão aqui vendo as mudanças. Vocês não acompanham os treinos, não veem as palestras, eu entendo vocês. Mudanças de atitude são necessárias, estão acontecendo paulatinamente", acrescentou.

Para escapar do rebaixamento, conforme projeções matemáticas, o Tricolor precisa vencer seis jogos nos próximos onze. "Está ficando cada vez mais difícil? Sim, não sou nenhum idiota e sei fazer contas. Iremos lutar até o fim, não iremos nos entregar para sair dessa zona inglória".

Sobre a confusão e a invasão dos torcedores, o dirigente afirma que não viu o que aconteceu e por isso evitou comentar o episódio. "Irei procurar ouvir o que aconteceu e averiguar os detalhes".

Veja Também