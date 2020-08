Everton se coloca à disposição de Renato Portaluppi para estrear contra o Vasco

publicidade

O meia-atacante Everton foi apresentado como novo reforço do Grêmio na manhã desta quinta-feira com uma entrevista coletiva no hotel que serve de concentração para a delegação no Rio de Janeiro. Após o empate com o Flamengo, o técnico Renato Portaluppi, que desde os tempos de rubro-negro gostaria de contar com o atleta, revelou que iria ter uma conversa com a nova contratação para saber da situação dele para estrear contra o Vasco da Gama, no domingo.

“Vai depender da conversa que vou ter com o treinador. Estou me sentindo bem e vinha treinando no São Paulo normalmente, então, fisicamente, estou bem”, revelou o jogador.

Até o momento, o meia ainda não teve a inscrição confirmada no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol, que dá condições de jogo aos novos contratados. Entretanto, a direção gremista acredita que ela será publicada nas “próximas horas”.

Everton agradeceu a confiança da direção e do técnico no seu futebol e prometeu empenho para entrar na equipe e ajudar os companheiros na conquista de mais títulos. O jogador comentou como foram as tratativas para deixar o São Paulo e se transferir para o Grêmio.

"Foi muito fácil, eu dei o ok desde o primeiro contato. Minha família está bastante contente, também. O Grêmio é um clube gigante, nos últimos anos vem conquistando títulos e estou muito feliz. Agora vou trabalhar e, se Deus quiser, as coisas vão acontecer bem. O Grêmio era um namoro antigo, tentou me contratar uma vez, no Flamengo e, dessa vez, não poderia deixar passar", revelou.

Everton fará seu primeiro treino com o grupo a partir das 15h30min, no CT da Barra da Tijuca, do Fluminense, no Rio de Janeiro. O jogo contra o Vasco ocorre no domingo, às 16h, em São Januário.