Ex-dirigente do Grêmio, Adalberto Preis morre aos 79 anos

O ex-dirigente do Grêmio, Adalberto Preis, morreu na noite desta segunda-feira, aos 79 anos. Preis sofreu um ataque cardíaco e não resistiu. O Tricolor emitiu uma nota: "informamos o falecimento do conselheiro e dirigente, senhor Adalberto Preis, no início da noite desta segunda-feira. Em breve informaremos detalhes sobre a cerimônia fúnebre que ocorrerá nesta terça-feira".

Figura presente na trajetória do Tricolor, Adalberto Preis atuou em diversas áreas. Ele comandou o departamento de futebol gremista em 1985/1986, sendo bicampeão gaúcho, em 1988, e em 2016, conquistando a Copa do Brasil.

No último sábado, Preis esteve na Arena e participou das homenagens do Grêmio ao título da Libertadores de 1983. Preis também foi presidente da Grêmio Empreendimentos no biênio 2009/2010.

Natural de Criciúma, criado em São Paulo e formado em direito, Preis iniciou sua trajetória no Tricolor na metade da década de 70 como diretor jurídico.

Dirigentes lamentam

Ex-presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, que conviveu e comandou Preis como dirigente, enalteceu a trajetória. "Temos que conviver, mas não aceitra por tudo que ele representou nas nossas vidas, no clube e na vida política". Ex-presidente do Inter, Marcelo Medeiros, reconheceu a boa relação que as direções sempre tiveram em que pese a rivalidade. "Mantivemos uma relação civilizada, fora dos gramados tinha que se entender e fazer o melhor para as instituições".