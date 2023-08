Falta de ritmo de jogadores causa preocupação no comando técnico do Grêmio

publicidade

A derrota de 2 a 1 sofrida para o Santos deixou o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, insatisfeito com a desatenção dos jogadores. Para ele, os erros cometidos na Vila Belmiro não podem se repetir no restante do Brasileirão. No entanto, não é só isso que preocupa o comandante gremista. A falta de ritmo de alguns atletas ainda é um obstáculo a ser superado pelo treinador.

"A intensidade a gente tem. Nós não tivemos dois jogadores importantes no nosso esquema: Villasanti e Suárez. Não tivemos um problema de velocidade, mas eu preciso recuperar alguns jogadores que estavam no departamento médico. São vários atletas que precisam de ritmo. Se você coloca jogadores assim, os adversários podem nos atropelar. E isso acaba acontecendo porque temos um jogo em cima do outro e aí você precisa utilizar todos", explicou.

Renato explicou sua expulsão, na derrota do Grêmio contra o Santos, nesse domingo. "Eu mereci ser expulso", frisou. Ainda assim, o treinador cobrou a arbitragem por conta do lance no fim da partida. "Eu fui cobrar do quarto árbitro que nem falta foi o lance do Reinaldo." O lateral-esquerdo recebeu o cartão vermelho no fim da partida.

"Não estou dando desculpa. Eu me exaltei e falei com o quarto árbitro que estava cansado de ser roubado", admitiu Renato. "A expulsão foi justa pelo que eu falei, mas um erro não justifica o outro."

O Grêmio agora recompõe suas forças com treinamentos de semana cheia. O próximo jogo será contra o Cruzeiro, domingo na Arena.

