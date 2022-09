Federação do Paraguai nega pedido do Grêmio e Villasanti vira desfalque contra o Sport

publicidade

A federação do Paraguai negou o pedido do Grêmio para liberação do volante Villasanti, para dois amistosos da Seleção na próxima semana. Assim, o jogador até atua contra o Novorizontino na sexta, mas é desfalque para a partida na terça-feira à noite, na Arena, contra o Sport, pela 31ª rodada da Série B.

Desde a segunda-feira, o Grêmio tentava adiar a liberação do jogador para a quarta. A viagem está marcada para o domingo. No entanto, o pedido foi negado.

Além do desfalque certo contra o Sport, o volante vira dúvida para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Na 32ª rodada, na sexta-feira, 30 de setembro, o Tricolor atua no Maranhão.

A seleção paraguaia tem dois amistosos marcados para a semana que vem. Na próxima sexta-feira, 23, a seleção treinada por Guillermo Barros Schelotto enfrenta os Emirados Árabes Unidos, em Viena, na Áustria. Na terça, dia 27, encara o Marrocos, em Sevilla, na Espanha.

Apesar dos jogos, a seleção paraguaia não faz nenhum tipo de preparação, já que não se classificou para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Terminou as eliminatórias apenas na oitava colocação. A última vez que o país jogou um Mundial foi em 2010, na África do Sul.

Ainda antes da viagem de Villasanti, o Grêmio visita o Novorizontino, às 21h30min. A partida, válida pela 30ª rodada da Série B, acontece no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior de São Paulo.

