Felipão realiza trabalho tático com a equipe do Grêmio que enfrenta o Fluminense

publicidade

O técnico Felipão aproveitou o último treino do Grêmio antes do confronto contra o Fluminense para trabalhar taticamente com os 11 jogadores que devem iniciar a partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. Com o pouco tempo para preparar a equipe entre os jogos, o treinador fez ajustes para corrigir eventuais dificuldades apresentadas pelo time nos últimos compromissos.

No início da atividade, a comissão técnica dividiu o elenco em dois e Felipão se concentrou na equipe que colocará em campo no sábado, no Maracanã. Auxiliado por Paulo Turra e Carlos Pracidelli, Luiz Felipe Scolari orientou os atletas a fazerem as movimentações, com bola e sem, que ele deseja que ocorram durante as partidas.

• Acompanhe Fluminense e Grêmio no Correio do Povo

Os titulares ainda treinaram bolas paradas ofensiva e defensiva. Enquanto isso, em outro gramado, Thiago Gomes comandou os reservas em um trabalho semelhantes ao de Felipão.

Para a viagem ao Rio de Janeiro, o treinador terá os retornos de Pinares, Geromel, Rafinha e Victor Bosin. Por outro lado, Douglas Costa, Paulo Miranda e Guilherme Guedes ficaram fora da delegação.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Felipão para a partida contra o Fluminense, pelo #Brasileirão2021.



💪🏽⚽🇪🇪 #FLUxGRE #VamosTricolor pic.twitter.com/71YhquBg35 — Grêmio FBPA (@Gremio) July 16, 2021

O Grêmio inicia o deslocamento para o Rio de Janeiro às 15h e a previsão de desembarque é às 17h05min.O jogo contra o Fluminense ocorre às 21h, de sábado, no Maracanã. O Tricolor segue na busca pela primeira vitória no campeonato e é lanterna do Brasileirão com três pontos. Os cariocas estão na sétima colocação com 17 pontos.

Veja Também