Ferreira desfalca o Grêmio em duelo contra o Guarani

Uma pubalgia crônica e dores no músculo adutor de uma das coxas tiraram o atacante Ferreira do jogo desta quinta-feira entre Grêmio e Guarani. A lista de relacionados, divulgada pelo clube no começo da tarde desta quarta, já não conta com o nome do jogador.

Segundo informações da assessoria do Grêmio, apesar dos problemas de Ferreira, ele não está lesionado. No entanto, o atleta será avaliado diariamente e preservado da partida marcada para amanhã, às 16h30min, na Arena.

Sem Ferreira para o confronto desta semana, o técnico Roger Machado terá de repensar a equipe do Grêmio. É possível que a formação com três atacantes seja revista. Se decidir por manter a característica, o treinador poderá apostar em Elias como atacante de lado, junto a Diego Souza.