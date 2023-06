Ferreira deve ser relacionado para jogo entre Grêmio e América-MG

publicidade

Após quase três meses, Ferreira volta a ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi no Grêmio. Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, o atacante tem participado dos últimos treinamentos no CT Presidente Luiz Carvalho e deve ser relacionado para o confronto contra o América-MG, nesta quinta-feira, às 19h, na Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Desde o início do ano passado, Ferreira tem convivido com uma série de lesões, que o atrapalham de ter uma sequência de jogos com a camisa tricolor. São quatro contusões musculares e uma cirurgia de hérnia. Esses problemas físicos fizeram o jogador desfalcar o Tricolor em 57 partidas nesse período. “O que atrapalha o Ferreira são as seguidas lesões. Toda vez que ele volta, não volta 100%. A gente cuida dele, trata, vai soltando aos poucos, e quando achamos que está 100%, ele entra e sente uma lesão”, lamentou Renato quando da última lesão.

Com o retorno do camisa 10, o treinador passa a ganhar uma opção de velocidade, algo que tem destacado ser importante para o funcionamento da equipe e que está em escassez na Arena. Além de Ferreira, Zinho é o outro atleta com essas características no elenco, mas o jovem ainda não conseguiu corresponder à altura. Com a abertura da janela em julho, o atacante de velocidade é a prioridade da direção para reforçar o elenco, tendo já um alvo definido. "O Michael realmente quer jogar para o Renato e isso pode ser um facilitador em uma futura negociação, mas antes o clube dele tem que saber o que quer fazer com o atleta", disse recentemente o presidente Alberto Guerra.

Se por um lado ganha Ferreira, por outro lado Renato Portaluppi perde Everton Galdino. O atacante foi diagnosticado com uma lesão muscular grau 2 no músculo reto-anterior da coxa direita. Em nota oficial divulgada ontem, o clube não anunciou o tempo de parada do jogador, que já iniciou tratamento no clube e será avaliado periodicamente para retornar aos treinos. Galdino relatou um desconforto na coxa no treinamento do último domingo. Por isso, foi encaminhado para um exame de ressonância magnética, que constatou a lesão muscular.

Para o confronto contra o América Mineiro, Bruno Uvini e Bruno Alves também são desfalques. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flamengo. Caso pretenda manter o esquema com três zagueiros, Renato poderá recorrer à base, com as entradas de Gustavo Martins e Natã. Para definir o esquema tático que utilizará na quinta-feira, o treinador vai comandar os treinos de hoje e amanhã com portões fechados no CT Presidente Luiz Carvalho. O certo mesmo é o retorno do lateral-esquerdo Reinaldo, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada do Campeonato Brasileiro.