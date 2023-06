Ferreira inicia transição física no Grêmio

publicidade

Enquanto treina para encarar o Flamengo no próximo domingo, às 18h30min, no Maracanã, o Grêmio recebeu uma boa notícia na manhã desta quarta-feira. O atacante Ferreira iniciou hoje a transição física, fase de recuperação que o aproxima dos trabalhos com o grupo de jogadores.

Ferreira ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Atualmente, ele é a única opção de velocidade para o técnico Renato Portaluppi. A característica é citada constantemente pelo treinador nas últimas entrevista coletivas. Ele ainda condiciona a melhora do time à inclusão de um atleta com esta qualidade.

O restante do grupo fez trabalhos físicos e atividades de confronto com finalizações. O Tricolor ainda terá pelo menos duas sessões de treinamento até Renato definir o time que entrará em campo diante do Rubro-Negro. O duelo será direto, uma vez que o Grêmio, com 17 pontos, está a apenas um à frente do Flamengo, que tem 16. Hoje, quem está no G4 é o time gaúcho.

Veja Também