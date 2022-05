Ferreira passa por cirurgia e vai desfalcar o Grêmio por pelo menos um mês

publicidade

O atacante Ferreira passou por cirurgia para correção de hérnia inguinal direita na manhã desta quarta-feira. A lesão foi diagnosticada em exames realizados nos últimos dias pelo Grêmio, que soltou uma nota oficial sobre o caso na terça-feira. Segundo apurado pelo Correio do Povo, o tempo de recuperação do jogador será de pelo menos um mês.

Ferreira não atua desde o dia 15 de abril, quando o Tricolor foi derrotado pela Chapecoense por 1 a 0, na Arena. Em treino no CT Presidente Luiz Carvalho no dia 20 de abril, o atacante se queixou de dores na inserção do músculo adutor com o púbis e deixou a atividade mais cedo. Seis dias depois, ele iniciou tratamento com células-tronco, o que desagradou a direção do clube.

Na temporada 2022, Ferreira conviveu com lesões e pouco atuou com a camisa gremista. São apenas oito partidas disputadas e nenhum gol marcado.

