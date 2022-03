Ferreira treina normalmente e vai reforçar o Grêmio no Gre-Nal

publicidade

O Grêmio conta com um reforço para os clássicos Gre-Nais decisivos da semifinal do Gauchão. O atacante Ferreira está recuperado e treina normalmente com o grupo gremista. Ele ficará à disposição do técnico Roger Machado pela primeira vez desde o retorno do treinador. O jovem atuou pela última vez no dia 12 de fevereiro, contra o Juventude, quando Vagner Mancini foi demitido do cargo.

Nesta segunda-feira, no CT Presidente Carvalho, o camisa 10 participou das atividades com o elenco e deu início a preparação para o jogo de sábado, às 16h30min, no estádio Beira-Rio. O Tricolor joga com a vantagem de decidir o confronto na Arena.

Quem não tem sua presença garantida no duelo é o centroavante Diego Souza, que trata uma lesão muscular acusada no empate contra o Novo Hamburgo. Ele correu em volta do gramado com o fisioterapeuta do clube Henrique Valente, em flagra do repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer.

No restante da equipe, as principais dúvidas ficam em torno do meio de campo. Em seus jogos vitoriosos, Roger mandou para campo um time "mais leve", sem a presença de Thiago Santos na contenção. No entanto, a pressão do clássico fora de casa, podem fazer o comandante povoar mais o setor e apostar em três volantes. Os mistérios serão solucionados ao longo dos trabalhos da semana.

Veja Também