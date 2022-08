Ferreira volta a sentir em empate do Grêmio contra o Cruzeiro em ano de lesões em sequência

publicidade

O atacante Ferreira, que deixou o jogo mais cedo no empate em 2 a 2 contra o Cruzeiro, segue como preocupação no Grêmio. O jogador, que voltava a ser titular, sentiu a lesão, em um ano marcado por contusões em sequência, atrapalhando o ritmo da temporada.

Aos 17 minutos, a TV flagrou o pedido de substituição. Ao ser sacado, Ferreira pareceu bastante chateado com a situação de seu próprio condicionamento físico, irritado já no banco de reservas, sentindo dores. Ele deve ser reavaliado nesta segunda-feira, na reapresentação do Tricolor às 15h30min.

Roger afirmou, na entrevista coletiva, que foi o jogador quem pediu a substituição. "Relatou que sentiu a perna pesada. Vamos avaliar", resumiu o comandante, após a partida.

O jogador vem convivendo com lesões ao longo da temporada. Em maio, ele ficou fora do time por cerca de dois meses, quando passou por cirurgia para correção de uma hérnia inguinal. No fim de julho, uma lesão muscular tirou o ponta da equipe.

Com a série de lesões, ele atuou em apenas 15 partidas com a camisa do Grêmio, sendo apenas 9 delas pela Série B. Anotou apenas 1 gol na temporada, na vitória do Tricolor por 2 a 0 sobre o Náutico, na Arena, em duelo que foi um dos melhores em campo.

O Grêmio volta a campo na sexta-feira, quando enfrenta o Ituano, na Arena. A partida, válida pela 26ª rodada da Série B, acontece às 19h.

