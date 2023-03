FGF define árbitros das finais do Gauchão entre Grêmio x Caxias

publicidade

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu, nesta quinta-feira, os dois árbitros que vão comandar as finais do Gauchão entre Grêmio x Caxias. Anderson Daronco e Leandro Vuaden foram os escolhidos.

Anderson Daronco vai conduzir a partida deste sábado, dia 1° de abril, às 16h30min, no estádio Centenário, com mando do Caxias. Já Leandro Vuaden ficará responsável pelo confronto de volta, na Arena, no dia 8 de abril, com mando do Grêmio.

Para chegar à final, ambas as equipes precisaram dos pênaltis na semifinal. Após vitória por 2 a 1, o Tricolor venceu o Ypiranga por 5 a 4 nas penalidades. Já o Grená, após empatar por 1 a 1, derrotou o Inter também por 5 a 4 na marca da cal.

